حماية المستهلك: استجابة قوية من المدارس لقرار رد ربع قيمة مصروفات الباص

أشاد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، لما وصفه بالاستجابة القوية من المدارس، بخصوص قرار استرداد أولياء الأمور لـ25% من مصروفات الباص أو خصمها من العام الدراسي الجديد، وذلك بعد توقف الدراسة خلال السنة المنصرمة جراء أزمة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أنه تم تلقي 1650 شكوى من أولياء أمور بخصوص عدم التزام بعض المدارس بالقرار، مشيرًا إلى إرسال الجهاز خطابات لتلك المدارس، وإعطائهم مهلة ثلاثة أيام للتنفيذ.

وتابع أن المدارس التي قُدم ضدها شكاوى وتواصل معها الجهاز استجابوا على الفور، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.