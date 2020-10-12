لوس أنجلوس تسجل 971 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

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أعلن مسؤولو الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجليس يوم الأحد، تسجيل 971 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات.

وعادة ما يكون عدد الحالات والوفيات الجديدة أقل خلال أيام الأحد والاثنين بسبب التأخير في الإبلاغ عن نتائج التقارير المخبرية، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوس انجليس تايمز".

وسجلت المقاطعة حتى الآن ما مجموعه 282 ألفا و 135 حالة إصابة بالفيروس، ووفاة 6771 شخصا.

وواصل المسؤولون الإبلاغ عن إشارات مشجعة حول إحراز تقدم في مكافحة المقاطعة للفيروس.

ويوجد 693 شخصا حاليا باصابات مؤكدة بكوفيد-19 في مستشفيات المقاطعة حتى يوم السبت، في تراجع عن أكثر من 2200 مريض في ذروة الأزمة في منتصف يوليو.