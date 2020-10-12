تراجع واردات أمريكا الأسبوعية من البنزين الأوروبي

كشفت بيانات حركة النقل البحري، التي تجمعها وكالة بلومبرج للأنباء، تراجع كميات الوقود التي استوردتها الولايات المتحدة من أوروبا خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 أكتوبر الحالي إلى أقل مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف.

وقالت بلومبرج إن متوسط الكميات الواردة من البنزين الأوروبي إلى الموانئ الأمريكية خلال الأسبوع الماضي انخفض إلى 37 ألف برميل يوميًا، وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2016.

وكان متوسط الواردات خلال الأسبوع السابق 532 ألف برميل يوميا، في حين أن متوسط الواردات منذ بداية العام الحالي وحتى الان يبلغ 236 ألف برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، فإن ناقلتي بنزين كانتا قد وصلتا إلى الموانئ الأمريكية في الأسبوع قبل الماضي قد استكملتا تفريغ حمولتيهما في الأسبوع الماضي؛ ليصل متوسط الكميات المفرغة في الموانئ خلال الأسبوع الماضي إلى 260 ألف برميل يوميًا.