مسؤول في قره باغ يتهم أذربيجان باستخدام أسلحة محظورة

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اتهم أرتاك بغلاريان مفوض حقوق الإنسان في قره باغ الجيش الأذربيجاني، "باستخدام أسلحة محظورة في عملياته في المنطقة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بغلاريان قوله، إن القوات الأذربيجانية تستخدم "صواريخ وقنابل عنقودية، إضافة إلى راجمات صواريخ "سميرتش"، ضد المدنيين.

كما أشار إلى استخدام الجيش الأذربيجاني طائرات مسيرة هجومية يمكن أن تكون دول أجنبية هي التي وردتها لباكو.

وقال: "كل هذا يدل على أن أذربيجان تستخدم أسلحة محظورة بطرق غير مشروعة وفي مناطق محظورة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".

وحسب بغلاريان فإن الأعمال القتالية خلفت آلاف القذائف غير المنفجرة في مدن قره باغ، ستهدد أمن المدنيين بمن فيهم الأطفال على مدار سنوات.