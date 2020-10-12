 مسؤول في قره باغ يتهم أذربيجان باستخدام أسلحة محظورة - بوابة الشروق
الإثنين 12 أكتوبر 2020 5:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

مسؤول في قره باغ يتهم أذربيجان باستخدام أسلحة محظورة

رويترز
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:33 ص

اتهم أرتاك بغلاريان مفوض حقوق الإنسان في قره باغ الجيش الأذربيجاني، "باستخدام أسلحة محظورة في عملياته في المنطقة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بغلاريان قوله، إن القوات الأذربيجانية تستخدم "صواريخ وقنابل عنقودية، إضافة إلى راجمات صواريخ "سميرتش"، ضد المدنيين.

كما أشار إلى استخدام الجيش الأذربيجاني طائرات مسيرة هجومية يمكن أن تكون دول أجنبية هي التي وردتها لباكو.

وقال: "كل هذا يدل على أن أذربيجان تستخدم أسلحة محظورة بطرق غير مشروعة وفي مناطق محظورة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".

وحسب بغلاريان فإن الأعمال القتالية خلفت آلاف القذائف غير المنفجرة في مدن قره باغ، ستهدد أمن المدنيين بمن فيهم الأطفال على مدار سنوات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك