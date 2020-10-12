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مرشحة ترامب للمحكمة العليا تتعهد بالحكم بناء على القانون

القاضية المحافظة إيمي كوني باريت
القاضية المحافظة إيمي كوني باريت
رويترز
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:32 ص

قالت مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا الأمريكية إيمي كوني باريت، إنها ستحكم بناء على القانون، وليس وفق آرائها الشخصية.

وأشارت باريت قبل جلسة التثبيت في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، إلى أنها بذلت قصارى جهدها للوصول إلى النتيجة التي يطلبها القانون، بعيدا عن كل تفضيلاتها الخاصة.

وأضافت أنها ستحظى بـ"شرف العمل" إلى جانب القضاة الثمانية الحاليين.

وتم ترشيح باريت من قبل ترامب لتحل مكان القاضية الليبرالية روث بادر جينسبورج، التي توفيت الشهر الماضي.

ومن المرجح أن تخضع باريت لتحقيق من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بشأن قضية في معارضة حقوق الإجهاض.

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