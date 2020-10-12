نتنياهو: ليس لدي شك في أننا سنرى قريبا اتفاقيات مع دول عربية وإسلامية أخرى

• الدول العربية ترى أن إسرائيل ليست عبئا ولا عدو إنها حليف أساسي في جميع الأوقات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع مجلس الوزراء، أنه تحدث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ودعاه لزيارة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأخير دعاه لزيارة أبوظبي.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الإسرائيلية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الاثنين، قال نتنياهو إن هناك وفدا من دولة الإمارات العربية المتحدة سيزور إسرائيل قبل ذلك، ووفدا آخر سيذهب إلى هناك، متابعًا: «أعدكم بأننا سنستقبل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بنفس الدفء والإثارة الكبيرة التي تم استقبال الوفد الإسرائيلي بها في أبو ظبي».

وتابع: «تحدثنا عن أوجه التعاون التي نشجعها، في الاستثمارات والسياحة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، وسوف نتعاون أيضًا -ونتعاون بالفعل- في مكافحة وباء كورونا. إنه يحدث بالفعل، وسيحدث على نطاق أوسع بكثير. سيساعدنا هذا كثيرًا في التغلب على الطاعون».

وأردف: «أخبرت ولي العهد بن زايد أننا سنوافق هذا الأسبوع على اتفاقية السلام التاريخية في الحكومة ولاحقًا في الكنيست، وتعكس هذه الاتفاقيات التغيير الدراماتيكي الذي أحدثناه في مكانة إسرائيل في المنطقة. الدول العربية تريد أن تصنع السلام معنا، لأنها ترى كيف جعلنا إسرائيل قوة».

واستطرد: «إنهم يدركون أنه يمكننا مساعدتهم في العديد من المجالات، إنهم يرون أن إسرائيل ليست مجرد عبء ولا عدو، إنها حليف أساسي في جميع الأوقات، خاصة في هذا الوقت، وليس لدي شك في أننا سنرى قريباً اتفاقيات مع دول عربية وإسلامية أخرى».