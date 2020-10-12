سلوفاكيا تحظر التجمعات مع ارتفاع إصابات كورونا

قررت الحكومة السلوفاكية حظر تجمع أكثر من ستة أشخاص من أسر مختلفة، اعتبارًا من غد الثلاثاء، في محاولة للسيطرة على الارتفاع السريع في الإصابات بفيروس كورونا.



يأتي القرار بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات التي صدرت أمس الأحد لوقف انتشار الفيروس، بما في ذلك إجبار المطاعم على تقديم خدمة الطعام السفري "تيك اواي" فقط اعتبارًا من يوم الخميس، وكذلك الإغلاق الكامل لحمامات السباحة والساونا والصالات الرياضية.



وأثارت الإجراءات صراعًا داخل الائتلاف الحكومي بين رئيس الوزراء الشعبوي المحافظ إيجور ماتوفيتش ووزير الاقتصاد ريتشارد سوليك الذي غادر مبكرًا اجتماع فريق الأزمة الوطني الذي عقد لاتخاذ الإجراءات.



ولجأ سوليك، من حزب الحرية والتضامن الليبرالي الجديد، أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد تعامل الحكومة، قائلًا إنها تتخذ إجراءات سوف تضر بالاقتصاد السلوفاكي دون التمكن من تحديد الحقائق التي تدعم قراراتهم.



وتظهر بيانات وزارة الصحة أن معظم الإصابات تحدث في الواقع في حفلات الزفاف والاحتفالات العائلية، ولا توجد بيانات موثوقة عن فرص الإصابة في أماكن العمل أو المطاعم.