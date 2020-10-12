مقتل 20 من طالبان في اشتباكات عنيفة مع القوات الأفغانية

أعلنت حكومة إقليم هلمند الأفغاني، اليوم الإثنين، اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية وعناصر مسلحة تابعة لحركة طالبان في ضواحي الإقليم الكائن جنوب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 مسلحًا من حركة طالبان.

وذكرت الحكومة الإقليمية -في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- أن مسلحي طالبان شنوا هجومًا منسقًا على المنطقة واندلعت الاشتباكات في أجزاء متفرقة من الإقليم.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند عمر زواك إن قوات الأمن الأفغانية شنت غارات جوية ضد طالبان أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المسلحين.

وذكر المتحدث أنه تم نشر قوات عسكرية جديدة في بعض مناطق إقليم هلمند حيث شنت غارات جوية على ميدان مؤمن خان بالإقليم تسببت في مقتل أكثر من 20 مسلحا من حركة طالبان.

وأفادت الأنباء بمقتل ما لا يقل عن 200 من عناصر طالبان في إقليم هلمند خلال الـ10 أيام الماضية، كما تشير التقارير إلى مشاركة بعض عناصر طالبان والذين تم الإفراج عنهم مؤخرا بموجب اتفاق السلام في الاشتباكات.

من جانبها لم تعلق حركة طالبان الأفغانية على هذه الأنباء حتى الآن.