وزير الصحة الألماني: بدء إعطاء مصل كورونا بداية 2021

أشارت توقعات وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى أن من الممكن البدء في إعطاء أول الأمصال المضادة لكورونا في ألمانيا في الربع الأول من العام المقبل .

وخلال مؤتمر عبر الفيديو لمعهد إيفو الاقتصادي، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الاثنين: "أتوقع وفقا للوضع الحالي اليوم الموافق الثاني عشر من أكتوبر أننا سنتمكن من البدء في إعطاء المصل في الربع الأول من العام المقبل".

ولفت شبان إلى أنه يجري الاعتماد في هذا الموضوع على العديد من التقنيات والمنتجين "وإذا حققوا أهدافهم، فسيكون لدينا الكثير والكثير من اللقاح".

كان شبان ووزيرة البحث العلمي، انيا كارليتسك، توقعا في سبتمبر الماضي أنه سيتم إعطاء اللقاحات لأول الشرائح السكانية في الشهور الستة الأولى من العام المقبل، فيما لن يتم تجهيز اللقاحات للقطاع العريض من السكان قبل منتصف العام المقبل.

ومن المنتظر أن يتم صرف اللقاحات في البداية لأصحاب التاريخ المرضي ولكبار السن والعاملين في القطاع الصحي والرعاية.