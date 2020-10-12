ليتوانيا تراجع قواعد الحجر الصحي للوافدين بالتركيز على معدلات الإصابة بكورونا

بدأت ليتوانيا اعتباراً من اليوم الاثنين، تخفيف قواعد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، للوافدين من بعض الدول على أساس معدل العدوى الحالي لمدة أسبوعين لكل 100 ألف من السكان المقيمين.

وسينطبق الالتزام بالحجر الصحي الآن على القادمين من الدول التي يزيد معدل الإصابة بها على 10 في المائة من المعدلات في ليتوانيا. وتشير أرقام وزارة الصحة حاليا إلى أن هذا الرقم هو 7ر55.

وكانت ليتوانيا، أعلنت في وقت سابق إنه سيتعين على المسافرين القادمين إليها دخول الحجر الصحي إذا جاءوا من دولة بها ما لا يقل عن 25 حالة لكل 100 ألف من سكانها خلال الأيام الـ 14 السابقة.

ويفتح القرار حاليا مجال السفر بدون حجر صحي إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي للزائرين من 21 دولة ، بالرغم من أنه مازال يتعين على الجميع التسجيل عند وصولهم .

وسيتم تحديث البلدان المدرجة على قائمة الحجر الصحي أسبوعيا.

وسجلت ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، حتى الآن 248ر6 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت و103 حالات وفاة مرتبطة بكوفيد 19. وقد قفزت معدلات الإصابة اليومية في الآونة الأخيرة.