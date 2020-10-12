قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تعمل بمعدل يتراوح من 17 إلى 18 ساعة يوميًا، معقبة: «أحيانا كتير بطبق».

وأضافت «القباج» في تصريحات خاصة لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن القضايا التي تخدم فيها الوزارة ملحة في كثير من الأحيان، متابعة: «قد تكون ملفات فقر، طفل يساء إليه، مسن بردان في حتة».

ولفتت إلى أن هناك جانبًا إنسانيًا من القضايا التي تعمل عليها الوزراة، مشيرة إلى صعوبة هذه القضايا: «بنصلح طيارة وهي طايرة»، على حد تعبيرها.

وتابعت: «نحتاح أن تظهر بلدنا في ظل آمن كريم مطور راقي ومنمى، لذا نصلح أشياء في بنية تحتية قديمة، وفي نفس الوقت نقدم خدمات ونسد إغاثات طارئة».

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعايير التي تضعها القيادة السياسية عالية جدًا، لذا فإن الوزارة تعمل على هذه الملفات بصورة سريعة.