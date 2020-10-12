لهذه الأسباب جنوب جزيرة مايوركا الإسبانية يستحق الزيارة!

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سماء صافية ومياه تتفاوت ألوانها بين الفيروزي والأزرق الداكن هي الأجواء المثالية لرحلة بحرية بالكاياك من كولونيا دي سانت جوردي وهي بلدة صغيرة في جنوب شرق جزيرة مايوركا الإسبانية بالبحر المتوسط.

وليس ببعيد، تتسم مساحة الشاطئ في جزيرة مولتونا النائية بالكبر الكافي لاستيعاب زوارق الكاياك.

لم تجذب كولونيا دي سانت جوردي قط أعداد ضخمة من السياح التي تُشاهد في أجزاء أخرى من مايوركا ويختار البعض الذهاب هناك لأنها هادئة للغاية. والجزء الأكثر ازدحاما بالزوار هو شاطئ "إس ترينك" وهو شهير بين المحليين أيضا.

كولونيا دي سانت جوردي ليست منطقة ساحلية جميلة وربما هذا ما يجعلها ليست معروفة سوى بين القليلين.

وتقدم المطاعم طبق "باييا" الحقيقي وليس الطعام الذي عادة ما يجده السياح. وهناك فنادق وشقق صغيرة ولطيفة. وكل المباني بسيطة للغاية.

وإذا كنت من محبي السير والتجوال فإن الـ11 كيلومترا الممتدة من الميناء إلى كاب دي سيس سالينس وهو الطرف الجنوبي للجزيرة، سوف تأخذك إلى إس دولك وهو خليج يغذيه ينبوع مياه جارية.

تقع مسطحات إس ترينك الملحية في الطرف الشمالي من الجزيرة وهي مفتوحة أمام الزوار.

وفي الخريف يتم حصاد الملح وهو يعرف هنا باسم الذهب الأبيض.

وفي الألفية السابقة كان الفينيقيون والبونيقيون والرومانيون يأتون هناك لتجارة الملح.

وكل ما يمكن رؤيته في المحيط هو طيور الفلامينجو والنكات.