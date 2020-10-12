قلب المصري البورسعيدي، تأخره أمام الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، لفوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد السكندري مبكرًا، عن طريق كريم الدب، الذي يجل الهدف الأول في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يعود المصري عن طريق ركلة جزاء، نفذها عمر كمال عبد الواحد بإتقان في الدقيقة 45 معدلًا النتيجة للفريق البورسعيدي، قبل أن يضيف مفتاح طقطق هدف الفوز للمصري في الدقيقة 59 من ركلة جزاء أيضًا.

بهذا الفوز يرفع المصري رصيده للنقطة 42، ليتقدم للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 39 في المركز العاشر.