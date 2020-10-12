 استطلاع: المزيد من الألمان يعتقدون أن وسائل الإعلام ذات مصداقية - بوابة الشروق
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استطلاع: المزيد من الألمان يعتقدون أن وسائل الإعلام ذات مصداقية

كولونيا - د ب أ:
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 11:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 11:35 ص

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن وسائل الإعلام في ألمانيا تتمتع بمصداقية لدى عدد أكبر من الألمان مما كانت عليه قبل سنوات.

 

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن 67% من الألمان يعتبرون المعلومات الواردة في وسائل الإعلام ذات مصداقية بوجه عام. وبلغت نسبة من قالوا ذلك العام الماضي 61%، مقابل 52% عام 2015 (57% عام 2016 و65% عام 2018).

 

أجرى الاستطلاع معهد "إنفراتست ديماب" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من إذاعة غرب ألمانيا. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 23 سبتمبر الماضي حتى 5 أكتوبر الجاري 1001 ألماني فوق 18 عاما.

 


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