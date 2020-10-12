استطلاع: المزيد من الألمان يعتقدون أن وسائل الإعلام ذات مصداقية

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن وسائل الإعلام في ألمانيا تتمتع بمصداقية لدى عدد أكبر من الألمان مما كانت عليه قبل سنوات.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن 67% من الألمان يعتبرون المعلومات الواردة في وسائل الإعلام ذات مصداقية بوجه عام. وبلغت نسبة من قالوا ذلك العام الماضي 61%، مقابل 52% عام 2015 (57% عام 2016 و65% عام 2018).

أجرى الاستطلاع معهد "إنفراتست ديماب" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من إذاعة غرب ألمانيا. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 23 سبتمبر الماضي حتى 5 أكتوبر الجاري 1001 ألماني فوق 18 عاما.