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يتحدى محمد إكرام ابن الـ32 ربيعا، أى لاعب بلياردو آخر أن يهزمه رغم كون إكرام يمارس لعبته بذقنه لا بذراعيه الذى ولد من غيرهما.

ويقول محمد نديم مدير صالة بلياردو سمندرا لـ"فرانس برس" إن إكرام لاعب حقيقى ليس له مثيل فرغم وجود بعض ذوى الإعاقة فى ألعاب شعبية مثل الكريكيت وكرة القدم إلا أن إكرام هو الوحيد ذو الإعاقة بلعبة البلياردو.

ويضيف نديم أن الصالة لا تأخذ أجرا من إكرام على ممارسته اللعب فيها بينما فى المقابل يدفع له اللاعبون ليخوضوا التحدى أمامه فى لعبة بلياردو.

ويقول إكرام إنه كان يشعر بالعزلة أثناء طفولته لعدم دخوله للمدرسة ولكن وقت مراهقته بدأ مشاهدة الشباب ولعبهم للبلياردو فى الصالات ليبدأ شغفه باللعبة التى كان يمارسها سرا دون علم أحد.

ويضيف إكرام إنه تمكن تدريجيا من استخدام ذقنه ببراعة لتصويب الكرات الصحيحة تجاه الحفرة إلا أن استخدامه لوجهه بالتصويب أقلق والديه اللذان منعاه من ممارسة الرياضة لسنوات قبل أن يعود بمهارة أعلى.

ويتابع إكرام أنه سعيد بأن يقول الناس عنه نجم لمواقع التواصل الاجتماعى رغم عدم معرفته حسب قوله ما يعنيه مصطلح مواقع التواصل.

وتعد لعبة البلياردو من أشهر اللعب الرياضية بين الباكستانيين منذ دخولها البلاد على يد الاستعمار البريطانى والتى أسس لتطويرها اللاعب الشهير محمد على جينا.