الرئيس التنفيذي لبريتيش إيروايز يعتزم الاستقالة من منصبه

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يعتزم أليكس كروز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي بينما سيظل رئيسا لمجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة.

وأعلنت "المجموعة الدولية لشركات الطيران"، الشركة الأم لشركة الخطوط الجوية البريطانية، أن شون دويل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إير لينجوس" (شركة الطيران الوطنية في أيرلندا) سيصبح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الخطوط الجوية البريطانية وسيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة بعد فترة انتقالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية لويس جاليجو :"نمر بأسوأ أزمة تواجهها صناعتنا، وأنا على ثقة من أن هذه الترقيات الداخلية ستضمن وضعا قويا للمجموعة".

وفي "إير لينجوس"، سيصبح دونال موريارتي رئيسا تنفيذيا مؤقتا، إلى حين إعلان تعيين مسؤول دائم في المنصب.

وأعلنت المجموعة الدولية نهاية يوليو الماضي انخفاضا بنسبة 7ر55 بالمئة في الإيرادات وخسائر 8ر3 مليار يورو (5ر4 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020.