 سجن مع إيقاف التنفيذ لمدرس في ألمانيا أظهر وشما يمينيا متطرفا لتلاميذه - بوابة الشروق
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سجن مع إيقاف التنفيذ لمدرس في ألمانيا أظهر وشما يمينيا متطرفا لتلاميذه

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
أورانينبورج (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 11:28 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 11:28 م

أعلنت متحدثة باسم المحكمة الابتدائية في مدينة ارانينبورج شرقي ألمانيا، مساء اليوم الاثنين، صدور حكم بالسجن لثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق مدرس أظهر وشمه اليميني المتطرف لتلاميذ عنده.

وأوضحت المتحدثة أن الرجل أُدِيْنَ باستخدام شعار لمنظمة مخالفة للدستور.

كان الرجل حكما في حفل مدرسي في يوليو 2018، وعندما خلع قميصه، ظهر الشعار الانتخابي النازي الذي يقول "شرفي يعني الولاء"، بالإضافة إلى أوشام يمينية أخرى.

وصور أحد الشهود المدرس وجذعه العاري. وفي أعقاب ذلك، فصلت المدرسة الثانوية في مدينة هنيجسدورف، المدرس/37 عاما/.

وذكرت المتحدثة أن المدرس نفى خلال المحاكمة بأن يكون لديه فكر يميني، وأفاد بأنه رسم الاوشام على جسمه لأنه كان مهتما بشعوب الفايكينج ولاحقا بالشعوب الجرمانية.

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