روسيا: التسوية في ناجورنو كاراباخ على رأس القضايا التي سيبحثها وزير الخارجية الأرميني في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التسوية في منطقة ناجورنو كاراباخ ستتصدر القضايا التي سيبحثها وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان خلال زيارته المزمعة إلى موسكو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان للوزارة صدر مساء اليوم الأحد، أنه "متابعة للاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو يومي 9-10 أكتوبر، سيتواصل الحوار الرامي إلى نزع التوتر في منطقة النزاع وتهيئة الظروف لاستئناف العملية التفاوضية بما في ذلك بوساطة رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف البيان أن الزيارة "استمرار منطقي للحوار الروسي الأرميني السياسي المكثف الهادف إلى التطوير المتواصل للتعاون الوثيق بين بلدينا في المجالات السياسية والاقتصادية التجارية والإنسانية وغيرها".

وذكرت الخارجية الروسية أن المحادثات ستشمل جوانب التعاون بين موسكو ويريفان والعمل المشترك بين الطرفين في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى تنسيق مواقف البلدين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود وغيرها من المنتديات الدولية.

وأضاف البيان أن الجانبين سيتبادلان الآراء حول قضايا دولية وإقليمية، إلى جانب بحثهما تنفيذ خطة المشاورات بين وزارتي خارجية روسيا وأرمينيا 2020-2021.

وكانت يريفان أعلنت أن وزير الخارجية سيصل إلى موسكو في 12 أكتوبر في زيارة رسمية.