 الجزائر تسجل 8 وفيات و153 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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الجزائر تسجل 8 وفيات و153 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 8:15 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 8:15 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس بالبلاد إلى 53325.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، إنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في 26 ولاية، بينما لم تسجل 22 ولاية أي إصابة جديدة.

وأضاف فورار أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1809.

وأشار فورار إلى أنه تم تسجيل 108 حالة تعافي جديدة، خلال الساعات ال 24 الماضية، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء في الجزائر إلى 37382، بينما يتواجد 35 مريضا داخل مصلحة العناية المركزة.

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