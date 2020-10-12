أمير سعودي: أحترم الشعب الفلسطيني ونسعى لحل القضية الفلسطينية مع إسرائيل

شدّد السفير السعودي السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان، على احترامه وتقديره للشعب الفلسطيني، مشيرا ألى أن الشعب الفلسطيني هو المتضرر الأول بسبب إخفاقات قياداته.

وأكد الأمير بندر في تغريده له على موقعه الرسمي على "تويتر " اليوم الأحد" أنه لا يسمح بتفسير ما صرّح به خلال الأيام الماضية وفقًا لأهواء أصحاب النوايا السيئة".

وأضاف: " أحترم وأقدر الشعب الفلسطيني وقلتها وكررتها في مقابلتي عدة مرات، فهم أهلنا وإخواننا وأخواتنا ".

وتابع " وهم وبكل أسف المتضرر الأول، والأول مكرر من إخفاقات قيادته".

كان الأمير بندر بن سلطان قد أدلى بحديث لقناة "العربية" أزاح فيه الستار عن كثير من التفاصيل حول مساعي السعودية لحل القضية الفلسطينية مع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين.

واتهم الامير بندر القيادة الفلسطينية، بإضاعة كافة الفرص لإنهاء الصراع مع إسرائيل.

وأضاف في شهادته على مسار المفاوضات بين الجانبين في القرن الماضي إن "القيادة الفلسطينية يصعب الوثوق بها، وإن كل ما قدم لهم قوبل بنكران الجميل".

وتحدث بندر بن سلطان بشكل مفصل عن كواليس مؤتمر مدريد، متهما الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات بـ"الكذب" والتنصل من مسؤولياته.وعقد مؤتمر مدريد عام 1991 لاقامة سلام دائم بين العرب واسرائيل.

وقال: "رأيي الشخصي أننا أيضا لدينا الآن مصالح يجب أن نحافظ عليها، وتهديدات أمنية قادمة من دول تزعم أن القدس تهمها مثل إيران وتركيا".