تكريم سفير روسيا في احتفالية ليلة في حب الفنان محمود رضا

تحت عنوان "ليلة في حب الفنان محمود رضا" نظم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الفنان عادل عبده على مسرح البالون احتفالية الوفاء برعاية وحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي بدأتها بكلمة عن الفنان محمود رضا.

وإكدت عبدالدايم، خلال كلمتها، أن رضا أحد أعمدة قوة مصر الناعمة ومن أهم الأساطير الفنية الذين أضافوا ثراءً ملهما لتاريح الفن المصري في القرن العشرين.

وأضافت الوزيرة، أن عبقريته الإبداعية من خلال فرقة رضا للفنون الشعبية، أسهمت في تطوير الفن الشعبي وإظهار الهوية المصرية في أبهى صورها؛ ليصبح سفيرها المعتمد في جميع قارات العالم.

وتضمنت الاحتفالية التي استمرت لمدة أسبوع، العديد من الفقرات الفنية المتنوعة واللوحات الاستعراضية التى صممها الفنان محمود رضا منها: "حلاوة شمسنا - الأقصر - النوبة"، ومشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" التي تم أهدائها لروح الفنان الراحل غناء الفنان محمد الحلو ومي فاروق، صاحبها أداء استعراضي لفرقة رضا، إلى جانب عرضا لفيلم وثائقي بعنوان: "محمود رضا تاريخ في حب مصر".

وفي ختام الأسبوع قام الفنان عادل عبده مخرج الاحتفالية، وبحضور الدكتور محمود صلاح مدير فرقة رضا، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، بتكريم سفير روسيا الجديد "جيورجي بوريسينكو" بدرع الفنان محمود رضا تقديرا لتاريخ التعاون الثقافي وخاصة في مجال الفنون الشعبية بين مصر وروسيا على مدار عقود طويلة، إذ عمل الخبراء الروس مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.

كما قدمت فرقة رضا عروضها على مسارح موسكو، وقدمت فرق الفنون الشعبية الروسية عروضها في مصر.

ومن جانبه، أعرب "جيورجي بوريسينكو"، عن سعادته لحضور العرض المبهر لفرقة رضا للفنون الشعبية، إذ تعرف عن قرب على الفلكلور المصري العريق.

وأكد بوريسينكو، أنه اذا كان الماضي قد شهد تعاونا وثيقا في مجال الثقافة بين البلدين فكلى ثقة، وفي أطار دعم القيادتين أن تشهد الفترة القادمة تعاونا كاملا فى جميع المجالات بما فيها التعاون الثقافي، وختم السفير الروسي كلمته أنه يتمنى أن يشاهد عروض فرقة رضا على مسارح موسكو في الفترة القادمة.