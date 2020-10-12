فرنسا تستعد لاحتمالية عدم الاتفاق تجاريا مع بريطانيا بعد بريكست

تستعد فرنسا حاليًا لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا في فترة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد انقضاء الفترة الانتقالية في نهاية العام.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس، اليوم الاثنين، "حتى مع رغبة فرنسا في تجنب عدم التوصل إلى اتفاق، فإنها تستعد الآن لمجابهة كافة السيناريوهات بالتنسيق الوثيق مع المفوضية الأوروبية".

يذكر أن بريطانيا عندما غادرت الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، دخلت في الفترة الانتقالية التي تسمح لها بمواصلة التجارة مع دول التكتل بنفس الشروط مثلما كانت عضوًا، لكن عندما تنتهي الفترة الانتقالية، فإن الضوابط التجارية سوف تظهر مجددًا على وجه السرعة، وهو ما يتسبب في تعكير صفو علاقة تجارية مهمة مع فرنسا.

وأوضح كاستيكس أن جميع الوزارات المعنية تعمل الآن؛ من أجل البحث عن كيفية دعم القطاعات التي ستكون الأكثر تضررًا، مضيفًا "المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية سوف تستمر أيضًا".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع الأسبوع الحالي، قد حدد يوم الخميس موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق بشكل قاطع.