الجمارك الأمريكية تضبط ثاني أكبر كمية من مخدر الميثامفيتامين على الحدود الجنوبية الغربية

تمكن ضباط الجمارك في سان دييجو من ضبط أكثر من 1360 كيلوجراما من مخدر الميثامفيتامين في إطار ما قالت السلطات إنه ثاني أكبر عملية ضبط للمخدرات على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية يوم الأحد، تقدر قيمة الشحنة، التي تضمنت أيضا الفنتانيل والهيروين، بحوالي 2ر7 مليون دولار.

وتم تقسيم المخدرات على أكثر من 1800 عبوة مختلطة مع إمدادات طبية، واعترض المسؤولون الأمريكيون الشحنة التي كانت محملة على مقطورة صباح يوم الجمعة.

وقالت آن ماريتشيتش القائمة بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات للعمليات الميدانية في سان دييجو: "سيحاول المهربون بكل طريقة ممكنة إدخال منتجاتهم عبر الحدود، وبسبب الشراكة بين الجمارك وحماية الحدود، وتحقيقات الأمن الداخلي، وإدارة مكافحة المخدرات، تم تنفيذ عملية الضبط الكبيرة هذه وإيقافها"، .

وذكر البيان أنه جرى اعتقال السائق المكسيكي البالغ من العمر 47 عاما وسيواجه اتهامات جنائية.