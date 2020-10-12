الفاتيكان يعلن إصابة 4 من الحرس السويسري بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، اليوم الاثنين، أن أربعة من أفراد الحرس السويسري، وهو الجيش ذو القوام المحدود الذي يوفر الأمن للبابا، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال بروني إنه تم تشخيص حالات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن الضباط الأربعة المصابين ظهرت عليهم أعراض مرض كوفيد-19، ويخضعون للعزل الذاتي، ويتم فحص المخالطين المحتملين لهم.

وفي الوقت نفسه، قال بروني إنه صدرت الأوامر لجميع أفراد الحرس السويسري بارتداء الكمامات، سواء في أوقات الخدمة أو غيرها، ومراعاة القواعد الصحية المتعلقة بالفيروس.

وذكر أنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في الفاتيكان في "الأسابيع الأخيرة" تتعلق بسكان أو مواطني الفاتيكان، والذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة ويخضعون للعزل.