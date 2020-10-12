ارتفاع كبير لسهم شركة الشاحنات الكهربائية وورك هورس

ارتفع سعر سهم الشركة الناشئة لتطوير الشاحنات الكهربائية وورك هورس في تعاملت، اليوم الاثنين، بأكثر من 14% بعد إعلان نجاحها في توفير تمويلات تبلغ 200 مليون دولار وهو ما سيتيح لها زيادة إنتاجها وتسريع وتيرة تطوير مركبات جديدة.

وقالت الشركة الموجود مقرها في مدينة لافلاند بولاية أوهايو الأمريكية، إنها باعت سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إلى مؤسستين ماليتين لم تكشف عنهما لزيادة السيولة النقدية المتاحة لها إلى أكثر منم 270 مليون دولار مقابل حوالي 105 ملايين دولار في نهاية يونيو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وورك هورس تعتزم استخدام هذه الأموال لزيادة إنتاجها من الشاحنات الكهربائية وتسريع خطط تصميم طرز جديدة مثل الشاحنات المبردة والحافلات الصغيرة التي تعمل في خدمة توصيل الطلبات.

وقالت دواني هيوز الرئيس التنفيذي للشركة "بهذا التمويل يمكننا تسريع التقدم بجهودنا الإنتاجية نحو 2021".

في الوقت نفسه فقد سهم الشركة جزءا من مكاسبه الصباحية ليرتفع بحلول الظهيرة بنسبة 8ر5 في المئة فقط إلى 32ر28 دولار.

يذكر أن سهم الشركة ارتفع بنسبة 800 في المئة منذ بداية العام الحالي.

وتستهدف وورك هورس تسليم ما بين 300 و400 شاحنة كهربائية إلى عملائها خلال العام الحالي. وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر تعادل 76ر1 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تحقيق إيرادات قدرها 92 ألف دولار.