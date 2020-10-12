نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مزاعم بأن مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية أرسلت ألفي بطاقة اقتراع معيبة بعد تصويتهم لا يوجد فيها أي خانة للتصويت للرئيس ترامب، منددًا بأن هذه الخطوة تدخل ضمن فساد العملية الانتخابية الذي حذر منه.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن أكثر من ألفي ساكن تلقوا بطاقات اقتراع عبر البريد مع عدم وجود وسيلة للتصويت لترامب داخل الورقة، فيما ندد الرئيس الأمريكي ترامب بخطأ الطباعة، في تغريدته، مشككًا في نزاهة الانتخابات المقبلة، زاعمًا أن الأخطاء ستؤثر على نسبة التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

واستشهد ترامب بحادثة سابقة عندما حصل 1100 ناخب من سكان ولاية نورث كارولينا على استمارات تسجيل ناخبين غير صحيحة، واليوم يحصل 2000 ناخب من مقاطعة لوس أنجلوس على أوراق اقتراع "معيبة" لا يوجد فيها طريقة للتصويت للرئيس، ليتابع عبر حسابه، قائلًا: "العديد من الأخطاء والفساد ينتشر في العملية الانتخابية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون هذه الانتخابات الأكثر فسادًا في التاريخ الأمريكي!".

لكن مكتب البريد في مقاطعة لوس أنجلوس أكد لصحيفة "ذا سكرمينتو بي" الأمريكية أن بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تم توزيعها في مدينة وودلاند هيلز، هذا الأسبوع، تحتوي على أخطاء في الطباعة، مؤكدًا أن بطاقات الاقتراع المعيبة قد تم إرسالها بالبريد إلى دائرة واحدة تضم ما يزيد قليلاً عن 2100 ناخب، وهو ما يشكل نسبة صغيرة من عدد الناخبين بالمقاطعة، الذين يصلوا إلى 5.6 مليون ناخب مسجل في المقاطعة.

وقال المتحدث عن هيئة البريد الأمريكي في لوس أنجلوس إن مقاطعة لوس أنجلوس تعمل الآن على تنبيه الناخبين المتضررين من الخطأ عن طريق الاتصال الآلي والبريد الإلكتروني، بدأت المقاطعة في إرسال أوراق اقتراع جديدة مصححة بالبريد مع خطاب يصف الخطأ.

جميع الناخبين المسجلين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وعددهم 21 مليونًا سيتلقون بطاقات اقتراع بالبريد قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل، ويمكن إعادة بطاقات الاقتراع من خلال الخدمة البريدية أو عن طريق تسليمها في صناديق الاقتراع المخصصة للمقاطعات ومراكز التصويت.

وعادة ما يشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا في سلامة وصحة بطاقات الاقتراع عبر البريد، لكن مسئولي ولاية كاليفورنيا وخبراء التصويت يؤكدون أن الطريقة آمنة وموثوقة.