تمكنت فرق المهمات الصعبة والإنقاذ البري بإدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من إنقاذ سائق رافعة بعد أن أصيب بنوبة قلبية أثناء أداء مهام عمله على علو يبلغ 65 مترا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، قال رئيس قسم المهمات الصعبة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، المقدم يحيى حسين محمد، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة تلقت بلاغًا عن إصابة سائق بنوبة قلبية في أعلى الرافعة الضخمة المُخصصة لإخراج الحاويات من السفن في ميناء جبل علي، حيث انتقلت فرق المهمات الصعبة والإنقاذ البري والدفاع المدني بدبي والإسعاف إلى المكان.

وأوضح أن السائق، وخلال أداء مهام عمله، أصيب بإعياء شديد بشكل مفاجئ، تطور إلى تعرضه لجلطة دموية، مشيراً إلى أنه أصبح عالقاً على أعلى الرافعة التي تتواجد على ارتفاع 13 طابقاً سكنياًّ بعلو 65 متراً عن الأرض.

وتمكن المشاركون في عملية الإنقاذ من الصعود إلى أعلى الرافعة والوصول إلى السائق، ثم العمل فوراً على تقديم الإسعافات الأولية التي ساهمت في استقرار وضعه الصحي؛ وذلك تمهيدا لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.

ولفت إلى أن التحدي الأصعب كان يتمثل في إنزال السائق من أعلى الرافعة إلى سيارة الإسعاف، خاصة في ظل تعطل المصعد الكهربائي، ما استدعى من جميع الفنيين العمل على إصلاحه وتشغيله بطريقة يدوية ثم نقل السائق عبره وصولا إلى الطابق الأول.

وأضاف: "بعد الوصول إلى الطابق الأول، المحطة الأخيرة للمصعد، استخدمت فرق المهمات الصعبة نقالة مُتخصصة في عمليات الإنقاذ لنقل السائق عبر السلالم الضيقة وإنزاله يدويا إلى سيارة الإسعاف، ثم إلى المستشفى حيث تلقى العلاج الطبي المتخصص".