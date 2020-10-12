مدينة هندية تسعى لحفر مليون بئر مياه لتغطية النمو العمراني الأسرع في آسيا

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تتألق مدرسة رينوكا الثانوية الهندية بألوان العلم الهندي الزاهية وسط كتلة من الأبراج السكنية الشاهقة الشاهدة على النمو السريع الذي تخوضه مدينة بنغلور الهندية المصنفة كأسرع مدينة آسيوية في نموها، والذي جاء على حساب توفر المياه في المدينة.

وفي مدرسة رينوكالتي تستقى مياه الشرب والنظافة فيها من بعد 4 كيلو مترات عبر الشاحنات لعدم وجود مصدر مياه قريب ومليء.

وبحسب شبكة بي بي سي البريطانية، فإن نهر كوفيري أقرب مسطح مائي يبعد عن المدينة بـ 100 كيلو متر لتقوم إدارة المدينة بحفر 400 ألف بئر ارتوازي ولكن كلا الحلين غير مناسبين لتوفير مياه نظيفة وكافية للسكان؛ إذ أن معدل امتصاص الآبار الارتوازية بطيء.

ويؤكد مركز الأبحاث البيئية الهندي أن المدينة رغم تلقيها معدلات هطول أمطار سنوية جيدة بـ 970 ملي متر في شهرين مطيرين سنويا، إلا أن سيطرة الطرق الإسفلتية على 93% من مساحة المدينة يعرض مياه الأمطار للضياع.

ويقول فيشويف سريكنتايا الخبير البيئي من صندوق بيام البيئي إن تلك المساحات الإسفلتية التي تضاعفت بـ 10 مرات خلال النصف قرن الماضي قللت معدل امتصاص مياه الأمطار في التربة من قرابة الـ10% إلى 0% ولذلك توجب عمل حل بديل للاحتفاظ بمياه الأمطار قبل ضياعها على الإسفلت.

وأحيت جمعية بيام وظيفة تراثية هندية قديمة يسمى القائم بها بالمادو فيتور والذي له أن يحفر بئرا ضحلة باستخدام الجاروف وباستطاعة تلك البئر الوصول لطبقات المياه الجوفية العلوية التي تتراوح بين عمق 3 لـ30 مترا.

ويرجح فيشويفي، إن استطاعت مجموعات الماد فيتور من حفر مليون بئر فإنهم سيوفرون للمدينة 1400 مليون لتر مياه بينما سيحتفظون بنحو 60% من مياه الأمطار التي تهطل سنويا علي المدينة.

ويتألف فريق الماد فيتور من أسرة قوامها 7 أشخاص بينما يتطلب حفرهم لأحد الآبار بعمق 10 أمتار 3 أيام وبتكلفة متوسطها 1000 دولاربينما يتقاضي كل من الأفراد 16 دولار يوميا ضعف أجر العتالين فى الهند.

ويقول بيتهانا أحد الحفارين إنه يتقاضى أجرا مضمونا في كل بئر يحفره لأنه من النادر جدا أن تفشل عملية إيجاد مياه بالآبار الضحلة.

ويقول شوبا ريماشوندرا أحد خبراء بيميام إن تلك الآبار توفر تكلفة مالية كبيرة إذ تعادل تكلفة استخراج المياه منها 1% من تكلفة جلب المياه من الأنهار.