أوباما: سنحاول العودة بنتيجة إيجابية من مباراة الرجاء

علق يوسف أوباما نجم وسط الزمالك، على فوز فريقه (2 – 1 ) أمام حرس الحدود، في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أوباما في تصريحات عبر قناة الزمالك:«اللاعبون أثبتوا أنهم رجال على قدر المسؤولية في مباراة اليوم، واستطعنا الحصول على 3 نقاط قبل السفر لمواجهة الرجاء».

وأضاف:«مباراة الرجاء صعبة، ولها أهمية خاصة عند الجمهور واللاعبين، سنبدأ الرحلة من الغد، وبطولة دوري الأبطال هي بطولة خاصة ومحببه للجماهير، وسنحاول العودة بنتيجة إيجابية».

وعن حملات الهجوم التي يتعرض لها الزمالك قال:«هذا أمر طبيعي، هناك الكثير من الأشخاص لا يريدون أن يسير الزمالك على الطريق الصحيح، وسنحاول الحصول على بطولات أكثر في الفترة المقبلة».

ومن المقرر أن يسافر الزمالك غدا إلى المغرب، لمواجهة الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.