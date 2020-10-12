 إصابة رئيس بولينيزيا الفرنسية بكورونا بعد يومين من لقائه ماكرون - بوابة الشروق
الإثنين 12 أكتوبر 2020 6:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

إصابة رئيس بولينيزيا الفرنسية بكورونا بعد يومين من لقائه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإدوارد فريتش
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإدوارد فريتش
رويترز
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:07 ص

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة بولينيزيا الفرنسية، إصابة رئيس البلاد إدوارد فريتش بفيروس كورونا المستجد بعد عودته إلى تاهيتي من باريس.

وجاء في بيان المكتب يوم الأحد أن "نتيجة فحص الرئيس إدوارد فريتش كانت إيجابية بعد عودته من باريس. وكإجراء احترازي، خضعت مرافقته التي سافرت معه لفحص كورونا، وكانت نتيجتها سلبية".

وقابل فريتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس الماضي، كما اجتمع برئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانين قبلها بأيام.

وكان فريتش أجرى فحصا أوليا للكشف عن كورونا قبل 3 أيام من مغادرته باريس وكانت نتيجته سلبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك