«المتحدة»: طلب الرئيس مزيدًا من الأعمال مثل «الاختيار» يشعرنا بالمسؤولية

علق المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد لفريق عمل مسلسل "الاختيار" على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في نسختها الـ32 حول حروب الجيل الرابع قائلا: "إن مشاعر تكريم الرئيس السيسي تعكس الفخر والحب ومشاعر الإحساس بالتقدير للمجهود الذي قام به فريق مسلسل الاختيار وهي مشاعر مختلطة تجعلنا اليوم نشعر بأنه لكل مجتهد نصيب".

أضاف "صالح" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أعتقد أن كل فرق العمل التي تعمل في إنتاج الدراما في شركة سينرجي وجميع العاملين في المتحدة شعروا بذلك التقدير، متابعًا: حديث الرئيس اليوم أشعرنا بالمسؤولية حين قال "محتاجين أكتر نماذج مثل الاختيار خلال الفترة القادمة".