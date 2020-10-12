مصدر أمني لـ«إكسترا نيوز»: لم نعثر على أجسام غريبة بمحكمة شمال الجيزة

الأكثر قراءة
إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة 300 ألف جنيه
مستشار الزمالك: مرتضى منصور منح مهلة 5 أيام لوزير الرياضة.. إما الرد أو التصعيد القضائي
أمن سوهاج يكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس
مرتضى: حصلت على أصوات أكثر من الخطيب.. سأصعد للفيفا والأولمبية الدولية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن تصريح لمصدر أمني، بأنه لم يتم العثور على جسم غريب بمبنى محكمة شمال الجيزة.