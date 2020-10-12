 مصدر أمني لـ«إكسترا نيوز»: لم نعثر على أجسام غريبة بمحكمة شمال الجيزة - بوابة الشروق
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مصدر أمني لـ«إكسترا نيوز»: لم نعثر على أجسام غريبة بمحكمة شمال الجيزة


نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:10 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:10 م

أفادت فضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن تصريح لمصدر أمني، بأنه لم يتم العثور على جسم غريب بمبنى محكمة شمال الجيزة.


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