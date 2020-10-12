تقارير: حزب ميركل يفكر في تغيير مقر مؤتمره العام بسبب كورونا

كشفت تقرير صحفي في ألمانيا أن حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، يفكر في اختيار مكان بديل لمؤتمره العام المقرر عقده في شتوتجارت في كانون أول/ديسمبر المقبل، وذلك بسبب وباء كورونا.



وكتبت صحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الثلاثاء، أن هناك تفكيرا في عقد المؤتمر في لايبتسيج أو دريسدن (شرقي البلاد) وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادر في الحزب أنه إلى جانب ذلك فإن التفكير لا يزال قائما أيضا في إقامة المؤتمر في المكان الذي كان مقررا له بالأساس في شتوتجارت (جنوب غرب البلاد).



وتأتي هذه الخطوة على خلفية تدني أعداد الإصابات بفيروس كورونا في هاتين المدينتين (لايبتسيج ودريسدن).



وذكرت الصحيفة أن الحزب يدرس نقل مكان المؤتمر في حال تفاقم وضع الإصابات في شتوتجارت عاصمة ولاية بادن فورتمبرج.



في المقابل، قال متحدث باسم الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " التخطيط في عقد المؤتمر في الرابع من كانون أول/ديسمبر في شتوتجارت، لا يزال قائما، ولم يتغير في هذا شيء، وقد تم إعداد خطة نظافة صحية شاملة من أجل التمكن من إتاحة مؤتمر آمن".



وحسب الصحيفة، فإن من المنتظر أن يصدر القرار النهائي خلال جلسة الرئاسة التنفيذية للحزب في السادس والعشرين من الشهر الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا تجاوز مطلع الأسبوع الجاري الحد التحذيري المقدر بـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.



ويعتزم مندوبو الحزب البالغ عددهم1001 مندوب اختيار رئيس جديد للحزب خلفا لوزيرة الدفاع انيجريت كرامب-كارنباور.