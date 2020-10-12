استعادة التيار الكهربائي في مومباي الهندية والتحقيق بالواقعة

تعرضت مناطق كبيرة من العاصمة المالية للهند مومباي وضواحيها، لانقطاع الكهرباء اليوم الاثنين، مما أدى لعرقلة حركة القطارات وإصابة حياة الملايين من المواطنين بالشلل.



وكتب مجلس إدارة شركة الكهرباء في المدينة تغريدة، قال فيها إن انقطاع الكهرباء يرجع إلى عطل في إمدادات الكهرباء.



وعاد التيار في معظم أجزاء المدينة مع بداية عصر اليوم، وأمر رئيس وزراء الولاية أودهاف تهاكيراي، بإجراء تحقيق فوري في انقطاع الكهرباء واسع النطاق، حيث أنه أمر نادر الحدوث في بومباي.



من جهته، أعلن وزير الطاقة الاتحادي أركيه سينج، أن فريقًا من الخبراء سيتوجه إلى مومباي للوقوف على سبب انقطاع الكهرباء.