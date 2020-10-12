الصين تنتقد تصريحات بومبيو حول الشراكات والتحالفات مع أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ترفع شعار "أمريكا أولا"، وتسعى للأحادية والتنمر في القضايا العالمية وتنسحب من المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتكرر التهديد بفرض عقوبات على الأطراف الأخرى عند خلافاتها معها، ما وضعها في موقف مناقض للعدالة والأخلاق الدولية ومعزولة من المجتمع الدولي.



وأضاف جيان –في تصريح اليوم الاثنين تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بأنن مختلف دول العالم تريد بشدة أن تكون شريكة أو حليفة للولايات المتحدة- إن "هذا التصريح هو رأي بومبيو فقط، وليس حقيقة، وأن الرأي العام من الولايات المتحدة وحتى مختلف دول العالم، بما في ذلك شركاؤها وحلفاؤها، يعتقد عموما أن الولايات المتحدة لا تبدو كقوة عظمى على الإطلاق في الوقت الحالي".



وحول رفض كندا الكشف عن معلومات حول قضية المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" منغ وان شو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن رفض الجانب الكندي الكشف عن معلومات حول القضية على أساس ما يسمى بامتيازات السرية "أمر لا يمكن تبريره، وبل يعد محاولة نموذجية للتستر".



وتابع جيان "على الرغم من أن الجانب الكندي يعلن التزامه بما يسمى بمبدأ "حكم القانون"، إلا أنه رفض مرارا وتكرارا الكشف عن المزيد من الحقائق في قضية منغ وان شو، متسائلا: هل هناك حقا أي سر خفي؟ إذا كان الجانب الكندي يحترم حقا مبدأ "حكم القانون"، فيجب أن يوافق على الكشف عن القضية في أقرب وقت ممكن ويسمح للمزيد من الكنديين أن يتعرفوا على تفاصيل الأدلة الرئيسية للحادث بأكمله ، بدلا من التستر بشكل معتمد".