الإنتاج الحربي يكتسح نادي مصر بثلاثية ويرتقي 5 مراكز في الدوري

اكتسح الانتاج الحربي مضيفه إف سي مصر بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين والمؤجلة من الأسبوع الـ 18.

وكان من المُقرر أن تقام تلك المباراة مع بداية استئناف الدوري بعد انتهاء فترة التوقف على إثر تفشي فيروس كورونا، إلا أن إصابة عدد كبير من لاعبي الانتاج الحربي بالفيروس أسفر عن تأجيلها إلى فترة نهاية الموسم.

وجاءت أحداث المباراة التي جرت على ملعب الكلية الحربية متوسطة المستوى، مع فاعلية هجومية وسيطرة تامة من فريق الإنتاج الحربي على مجرياتها.

وتقدم باسم مرسي في النتيجة للإنتاج الحربي بالدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف بعدها بـ 8 دقائق فقط اللاعب محمد فييرا النتيجة.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة الإنتاج الحربي على مجريات المباراة ليتمكن باسم مرسي من إحراز الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 57.

وبتلك النتيجة، يرتقي الإنتاج الحربي 5 مراكز دفعة واحدة، حيث ارتفع رصيده من النقاط إلى النقطة 40 التي يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد إف سي مصر الهابط مسبقًا عند النقطة 21 التي يحتل بها المركز قبل الأخير.