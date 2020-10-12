قال السيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية السابق وأستاذ التمويل، في مؤتمر التحول الرقمي الذي عقد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عبر منصة زووم الإلكترونية، إن مصر تعد من أعلى دول التهرب الضريبي في العالمي بحوالي 160 مليار جنيه سنويا.



وأوصى المشاركون بضرورة تفعيل رؤية مصر 2030 الخاصة بتطبيق الاستراتيجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الرقمي في مصر مع رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير الحماية لمنظومة المعلومات المصرية.



ونوه علاء الغرباوي وكيل الكلية لشؤون المجتمع وخدمة البيئة ومقرر عام المؤتمر إلى أن الحاضرين طالبوا بضرورة تنمية وتطوير الواقع التعليمي المصري لكافة المراحل والتأكيد على عنصر الإبداع والابتكار والانتفتاح الفكري في منظومة التعليم والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمي من المراحل الأولية في التعليم، والعمل على سن وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمي وإنشاء المحاكم الإلكترونية للقضاء على التعثرات التجارية لرجال ورواد الأعمال والمؤسسة الصغيرة و متوسطة الحجم.



كما أوصوا بالاهتمام بإنشاء بنية تحتية قوية للاقتصاد الرقمي تقوم على شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وأدواتها والتحول للحكومة الإلكترونية بشرط القضاء على الأمية الإلكترونية كخطوة أولى للمشروع الكبير في التحول الرقمي بمصر.



وأوضح الغرباوي أن الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي أكد للجميع تخصيص 11,7 مليار جنيه لدعم مشروع التحول الرقمي في موازنة 2019 - 2020 وأن حجم الاقتصاد العالمي 86,6 تريلون دولار ويمثل الاقتصاد الرقمى منه 15% ما يوازي 13 تريلون دولار في حين أن حجم الاقتصاد العربي 2,7 تريليون دولار يمثل الاقتصاد الرقمي منه 4% فقط.



وحذر الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، من أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى نفس حجم الاقتصاد الرسمي ما يضيع على البلد أموال بالمليارات من خزينة الضرائب والرسوم الحكومية وأن 50% من رواد الأعمال لا يمتلكون حسابات بالبنوك المصرية ونفس النسبة من الآميين وهو يعكس أيضا ضعف قدرة الجهاز المصرفي المصري لجذب هذه الفئة، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي أمر حتمي لا جدال فيه، وسيدر على مصر مليارات الجنيهات، وفي حالة عدم تطوير البنوك لنفسها ستجد أنها خارج الخدمة تماما.



من ناحيتها أردفت الدكتورة سوزيت الريدي رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة أن 70% من شركات ريادة الأعمال والشركات الناشئة أنهت عقود كبير من موظفيها بسبب كورونا، وأن تأثير الأزمة في مصر كان أقل لعدم غلق البلد تماما، مطالبة بتشجيع إقامة حضانات الأعمال بالجامعات ومؤسسات رجال الأعمال وإدخال الرقمنة في جميع أعمالها، لا سيما وأن المستقبل سيشهد تغير كبير في المعاملات التجارية والبنكية.



كما طالبة الحضور بإنشاء أقسام للتجارة الإلكترونية بالجامعات المصرية ونشر وعى وثقافة التحول الرقمي لطلاب الجامعات في حين طالب الخبير العالمي طلال أبو غزالة بنشر هذه الثقافة من المراحل الأولية للتعليم.