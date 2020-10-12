حمدوك: إبقاء السودان على القائمة الأمريكية لرعاة الإرهاب يهدد انتقالنا إلى الديمقراطية

اتهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية في بلاده، بإبقائها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك بحديث لصحيفة "فايننشال تايمز" نشر الأحد، إن العقوبات "تشل" اقتصاد السودان، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

واعتبر أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي استضافه.

وأضاف أن "السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك"، مشيرا إلى أن "عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطية ولا تسير جميعها في اتجاه واحد".

وتابع أن "إبقاء السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديمقراطية.. نحن معزولون عن العالم"، مضيفا: "إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات".