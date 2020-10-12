تايوان تنتقد اتهام الصين لباحث تايواني بالتجسس

انتقدت تايوان السلطات الصينية اليوم الاثنين، بعد أن اتهم برنامج للتلفزيون المركزي الصيني عالما تايوانيا مقيما في براغ بالتجسس، قائلة إن هذه الخطوة أضرت عمدا بالعلاقات بين البلدين.

وقالت القناة التليفزيونية في البرنامج الذي تم بثه مساء اليوم الاثنين، إن تشنج يو تشين اعتقل في نيسان/أبريل 2019 بعد دخوله الصين، للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وأضافت القناة في برنامجها أن تشنج كان فى وقت من الأوقات مساعدا لتشو جونج تاي الرئيس السابق للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، ثم انتقل إلى جمهورية التشيك في عام 2004، وأصبح أستاذًا في جامعة تشارلز في براغ.

وقالت القناة إن تشنج أنشأ معهد الدراسات السياسية والاقتصادية الصينية الأوروبية هناك في عام 2015، بمساعدة "وكالة التجسس" التايوانية.

وقال مسؤول صيني للبرنامج إن تشنج استخدم المؤتمرات الدولية لجمع أسرار مهمة عن الصين منذ عام 2005.

وقال تشنج للبرنامج الصيني: " إننى أدرك أن ما فعلته ضار بالبر الرئيسى للصين " .

واحتج مجلس شئون البر الرئيسى، وهو أعلى وكالة حكومية تايوانية للتعاملات السياسية مع بكين، بشدة على الاعتراف الإجبارى للمتهم فى وسائل الإعلام الحكومية الصينية ، قائلا إنه " ينتهك تماما العملية القانونية بشكل فعلي " .

وقالت المتحدثة باسم الحزب يين جوو فانج إن تشنج لم يكن أبدا مساعدا لتشو ، وقالت في بيان "من الواضح أن التليفزيون الصيني يشوه الحقائق".

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية أن القضية أحيلت إلى السلطات للادعاء والمحاكمة.