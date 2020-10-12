أسعار النفط تسجل أكبر تراجع لها منذ أسبوع

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بأعلى وتيرة لها منذ أسبوع، في ظل قرب استئناف الإنتاج من حقول خليج المكسيك بعد انتهاء الإعصار دلتا، وإعادة فتح أكبر حقل نفط في ليبيا.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 3.8 في المئة إلى 39 دولارًا للبرميل، وهو أكبر تراجع لها خلال أسبوع، وكسرت حاجز المتوسط الذي تدور حوله طوال 100 يوم، وهو ما يشير إلى تزايد الضغوط من المعروض في الأسواق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى تراجع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية إلى أقل من متوسطه طوال المئة يوم والمئتي يوم الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بواقع 1.34 دولار إلى 39.26 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي 1.32 دولار إلى 41.53 دولار للبرميل، تسليم ديسمبر المقبل.