السودان يخطط لرفع الدعم عن المحروقات

أفادت مصادر مطلعة، بأنه من المنتظر أن تقر الحكومة السودانية اعتبارا من غد الاثنين تحريرا كاملا لأسعار الوقود والمحروقات.

وأشارت المصادر إلى أن الأمر في حال إقراره، سيؤدي إلى أن يرتفع لتر البنزين من 28 جنيها إلى 110 جنيهات، ولتر الغازولين من 21 جنيها إلى 105 جنيهات.

وتفاعل الآلاف من السودانيين مع وسم "# أوقفها على الجسر"، والذي يهدف لترك السيارات في الطرقات العامة والجسور تعبيرا عن رفضهم لقرار رفع الدعم عن الوقود.

يذكر أن الحكومة عقدت مؤخرا مؤتمرا اقتصاديا شاركت فيه "قوى الحرية والتغيير"، الذي أوصى برفع الدعم عن الوقود والمحروقات كخطوة لإيقاف التدهور، الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني.