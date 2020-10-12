 مجلس السيادة الانتقالي بالسودان ينعي الأمين العام لـ«نيباد» - بوابة الشروق
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مجلس السيادة الانتقالي بالسودان ينعي الأمين العام لـ«نيباد»

جامعة الخرطوم - ارشيفية
جامعة الخرطوم - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:49 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:49 م
نعى مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الدكتور حسن أحمد عبد العاطي الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد"، الذي توفي إثر حادث سير علي طريق بين بورتسودان في شمال شرق السودان، وعطبرة بولاية نهر النيل (وسط) مساء الخميس الماضي.

وأوضح مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم الاثنين - أن الدكتور حسن عبد العاطي كان والوفد المرافق له في مهمة وطنية تهدف للمساهمة في نزع فتيل الأزمة التي اشتعلت في شرق السودان، منوهًا إلى دوره ومساهمته الوطنية المقدرة في مجال العمل العام بالسودان.

والدكتور حسن عبد العاطي هو الأمين العام للمنتدى المدني القومي في السودان، وأستاذ الجغرافيا في جامعة الخرطوم، وأحد أبرز الرموز المؤسسة لقوى إعلان الحرية والتغيير (الحاضنة السياسة للحكومة السودانية).

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