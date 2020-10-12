بابا الفاتيكان يرحب بالكاردينال بيل بعد تبرئته من الاعتداء الجنسي

رحب بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الاثنين، بالكاردينال الأسترالي جورج بيل، الذي عاد مؤخرا إلى روما، بعد تبرئته من تهمة الاعتداء الجنسي على أطفال.



وقال فرانسيس، في مقطع فيديو قصير نشرته فاتيكان نيوز، البوابة الإخبارية الرسمية للفاتيكان، "سعدت برؤيتك.. وشكرًا لك على شهادتك".



وصافح البابا المبتسم الكاردينال ولمس ذراعه، ولم يرتدي أي من الرجلين كمامة، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستمرة.



وشغل بيل منصب وزير المالية الفعلي للفاتيكان، لكنه أخذ إجازة في عام 2017 للدفاع عن نفسه من تهم الاعتداء الجنسي على الأطفال في موطنه أستراليا.



وأمضى أكثر من عام في السجن، ولكن أطلق سراحه في أبريل بعد أن ألغت المحكمة العليا الأسترالية إدانة سابقة بالاعتداء الجنسي على اثنين من أعضاء الجوقة في كاتدرائية ملبورن في عام 1996.