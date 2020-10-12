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سكاي نيوز: ليفربول تواجه إجراءات مشددة لمكافحة كورونا

رويترز
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:00 ص

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الحكومة البريطانية قد تفرض "المستوى الثالث" الأكثر صرامة من القيود لمكافحة كورونا بمدينة ليفربول، وأن الإجراءات ربما تستمر لـ6 أشهر.

وقالت الشبكة، إن "الجامعات والمدارس ستظل مفتوحة، بينما ستغلق الحكومة على الأرجح الحانات والصالات الرياضية ومكاتب المراهنات ونوادي القمار".

وأوضحت، أنه من المقرر أن يخاطب رئيس الوزراء بوريس جونسون مواطنيه غدا الاثنين حول الإجراءات الجديدة لمكافحة الفيروس، علما أنه "لم يوقع" بعد على الإجراءات الخاصة بمدينة ليفربول.

وسجلت بريطانيا التي حلت في المركز الـ12 عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا أكثر من 590 ألف إصابة، و42760 حالة وفاة.

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