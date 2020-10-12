سلطنة عمان تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بعد 6 أشهر

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أعلنت السلطات العمانية، اليوم الاثنين، فرض ضريبة للقيمة المضافة بمعدل 5%، على أن يتم تطبيقها بعد 6 أشهر، وفق مرسوم صادر عن السلطان هيثم بن طارق، أوردته صفحة "التواصل الحكومي" على حسابها على موقع تويتر.

ولفتت السلطات العمانية إلى أن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة يأتي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وستطبق الضريبة بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.

وأكدت السلطات أن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال".

وأشارت إلى وجود قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.