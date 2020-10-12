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سكرتير عام مطروح يستعرض خطط مواجهة أزمات والكوارث

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:32 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:32 م

استعرض اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، خطط مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية التدريب عليها من خلال المشاركة الفعالة من أعضاء فرق الجوالة، وأعضاء أندية التطوع بمديريات الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث.

جاء ذلك خلال متابعته مؤتمر منسقي الجوالة والتطوع بمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بالمحافظات، بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالقاهرة، وجيهان حنفي المدير العام، ولمياء درغام مدير إدارة الجوالة، وشارك فيها من مطروح السعيد عبد الوهاب منسق الجوالة بالمديرية.

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