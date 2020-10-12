البورصات العربية: مؤشر الكربون المنخفض يساهم في دخول منتجات استثمارية جديدة للمنطقة

قال رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، إن إطلاق مؤشر للشركات ذات انبعاثات الكربون المنخفضة، اليوم الاثنين، سيمهد الطريق لإيجاد منتجات قابلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك صناديق الأسهم المتداولة. كما يساهم المؤشر في جذب مديري الأصول والاستثمارات إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأطلق الاتحاد المؤشر بالاشتراك مع شركة ريفينيتيف التي تعتبر مزودا لواحدة من قواعد بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأكثر شمولا في القطاع، بحسب الدكاني.

والصناديق المتداولة هي واحدة من المنتجات الاستثمارية، التي يتم تداول وثائقها في البورصة مثل الأسهم، ولكنها تصدر على أي من مؤشرات البورصة وتتكون من أسهم المؤشر بنفس الأوزان.

وصدر في مصر قواعد إصدارها قبل سنوات، لكن لم تحصل إلا شركة واحدة على رخصة إصدارها.

وأضاف الدكاني: "يتمثل هدفنا في ترويج منتجات وشركات أكثر ذكاءً من المنطقة في الأسواق العالمية. خلال تفشي جائحة كوفيد -19، كشفت المحفظة الإقليمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عن وجود إمكانات واعدة للشركات العربية التي تتطلع إلى تعزيز مواقعها في هذا المجال على الصعيد العالمي".