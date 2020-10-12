 الإمارات تسجل 1064 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الإمارات تسجل 1064 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 2:24 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 2:24 م

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و293 في البلاد.

 

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 446.

 

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1271 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 98 ألفًا و555.

 

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.

 


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