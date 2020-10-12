حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في إسرائيل تكسر حاجز الألفين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إسرائيل تجاوز حاجز الألفين.



وذكرت الوزارة أن البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة سجلت 2016 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.



وتمثل هذه الحصيلة قفزة هائلة عن الأرقام المسجلة في الأيام الأولى للجائحة، عندما سارعت البلاد إلى تطبيق قيود صارمة. ومع ذلك، وبعد رفع القيود وما تلى ذلك من زيادة في الحالات، تم وضع البلاد تحت تدابير الإغلاق الجديدة، المعمول بها منذ 18 سبتمبر الماضي.



ويبدو أن الجهود المبذولة حققت نجاحاً، حيث انخفض مؤخرا عدد الحالات اليومية للفيروس المميت.



وسجلت إسرائيل ما مجموعه 530ر293 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.