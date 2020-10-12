ارتفاع طفيف لمبيعات السيارات في باكستان

أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في باكستان، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا في مبيعات السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ أول يوليو الماضي.

وقال الاتحاد إن المبيعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بلغت 31868 سيارة، مقابل 31017 سيارة خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السيارة تويوتا كورولا كانت الأكثر مبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي، حيث بلغت مبيعاتها 3614 سيارة، وتلتها سوزوكي كولتوس بمبيعات بلغت 3263 سيارة، ثم السيارة واجن آر بمبيعات قدرها 2460 سيارة، والسيارتان هوندا سيتي وسيفيك بمبيعات إجمالية قدرها 6483 سيارة.

وقالت شركة توب لاين سيكيورتيز باكستان للاستشارات المالية، في مذكرة لعملائها، "نتوقع نموًا أقوى للطلب على السيارات بفضل انخفاض الفائدة على قروض السيارات وتحسن النشاط الاقتصادي، وتراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد".